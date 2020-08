14/08/2020

PorIsrael- por Khaled Abu Toameh (Gatestone Institute)

Palestinos: judíos y cristianos son nuestros enemigos















Durante los últimos años, los palestinos han estado llevando a cabo una campaña para evitar que los judíos visiten el Monte del Templo / Santuario Noble de Jerusalén, un lugar sagrado tanto para musulmanes como para judíos. La Autoridad Palestina, Hamas y otros grupos palestinos continúan describiendo las visitas como «incursiones violentas de colonos judíos extremistas», a pesar que muchos de los visitantes no son extremistas y no viven en asentamientos.



El Monte del Templo, donde una vez estuvieron el Primer y Segundo Templos Judíos, es el lugar más sagrado del mundo para el pueblo judío. Los palestinos, sin embargo, niegan cualquier conexión histórica y religiosa judía con el Monte del Templo y hostigan a los judíos que, como turistas, visitan el sitio.



Los palestinos ahora dicen que tienen un problema no solo con los judíos que recorren el Monte del Templo, sino con aquellos que desean rezar dentro de una sinagoga en un país árabe, a saber, los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



Actualmente se está construyendo un complejo multiconfesional que incluye una sinagoga en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. «Una iglesia, mezquita y sinagoga compartirán un espacio colectivo por primera vez, sirviendo como una comunidad para el diálogo e intercambio interreligioso, y fomentando los valores de coexistencia pacífica y aceptación entre diferentes creencias, nacionalidades y culturas», el comité que supervisa la construcción del complejo dijo en un comunicado.



La perspectiva de judíos rezando dentro de una sinagoga en un país árabe lejano parece preocupar a las figuras musulmanas palestinas más que la muerte y heridas de miles de musulmanes y cristianos en la gran explosión de la semana pasada en el puerto de la capital libanesa de Beirut. En lugar de pedir a los musulmanes que movilicen sus esfuerzos y recursos para ayudar a los residentes de Beirut después de la tragedia, los líderes musulmanes palestinos han encontrado el momento para condenar a los Emiratos Árabes Unidos por su intención de permitir que los judíos recen dentro de una sinagoga. Estos líderes se oponen no solo a la presencia de sinagogas en un país árabe, sino también a las iglesias.



En respuesta a los informes que los judíos pronto celebrarán su primera oración en la sinagoga de los Emiratos Árabes Unidos, un grupo llamado La Congregación Palestina de Khulafa e-Rashideen (Los sucesores correctamente guiados del profeta Mahoma), acusó a los Emiratos Árabes Unidos de actuar en violación del Corán y el Hadith (una colección de tradiciones que contienen dichos del profeta Mahoma y que constituyen la principal fuente de orientación para los musulmanes además del Corán) al mostrar «lealtad» a judíos y cristianos.



El grupo recordó a los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos el verso coránico que dice: «Oh ustedes que creyeron, no tomen a judíos y cristianos como aliados. Ellos son [de hecho] aliados entre sí. Y cualquiera que sea un aliado para ellos entre ustedes – entonces en verdad, él es [uno] de ellos. De hecho, Alá no guía a la gente que hace el mal. «Así que ves a aquellos en cuyos corazones hay enfermedad apresurándose a [asociarse con] ellos, diciendo: Tenemos miedo que nos golpee una desgracia». Pero tal vez Allah traerá la conquista o una decisión de Él, y ellos se arrepentirán por lo que han estado ocultando dentro de sí mismos«. (Surah Al-Ma’idah [5: 51-52 ).



El grupo palestino expresó su indignación porque el dinero de los musulmanes está siendo dirigido y utilizado para abrir lugares de culto para judíos y «cruzados» y advirtió que permitir que los judíos recen en un país árabe es una traición al Islam. «Estos pasos acelerados hacia la búsqueda de la amistad de los judíos y la normalización con los sionistas en sus diversas formas ignoran los sentimientos de los musulmanes», argumentó el grupo. También enfatizaron que el Islam, el Corán y el Hadith «confirmaron la hostilidad continua de los judíos hacia los creyentes [musulmanes] hasta el Día del Juicio».



Para apoyar su argumento, el grupo musulmán palestino citó el Hadith que dice: «La Hora no se establecerá hasta que luches con los judíos, y la piedra detrás de la cual se esconderá un judío dirá: ¡Oh musulmán! Hay un judío detrás de mí, así que mátalo».



Esta no es la primera vez que los palestinos se han manifestado en contra de un país árabe por mostrar tolerancia hacia los judíos o supuestamente promover la normalización con Israel. Recientemente, la Autoridad Palestina rechazó un envío de ayuda médica de los Emiratos Árabes Unidos porque se envió a través del aeropuerto Ben Gurion de Israel. La Autoridad Palestina explicó que rechazó el envío porque los palestinos «se niegan a ser un puente [para los países árabes] que buscan tener lazos normalizados con Israel».



Al rechazar la ayuda médica de los Emiratos Árabes Unidos, destinada a ayudar a prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus, los palestinos han marcado otro gol en contra al demostrar la profundidad de su ingratitud hacia aquellos que desean ayudar a su pueblo. Al manifestarse en contra de la tolerancia interreligiosa y la construcción de una sinagoga en un país árabe, los palestinos están demostrando una vez más que el conflicto con Israel no se trata de fronteras o puestos de control, sino del derecho mismo de los judíos, cristianos o Israel a existir.



Durante años, el mundo también ha sido testigo de masacres musulmanas «cercanas al genocidio» de cristianos en el norte de África y el sudeste asiático.



Contra esta hostilidad palestina hacia los judíos, los cristianos y la paz con Israel, es importante que un nuevo grupo llamado El Consejo Árabe para la Integración Regional, lanzado en Londres el año pasado, esté buscando construir un espíritu de asociación que no conoce fronteras entre judíos y árabes.



El grupo, cuyo objetivo declarado es apoyar todos los esfuerzos para fortalecer la paz, la convivencia y la reconciliación, así como la integración entre los países de la región, publicó un video explicando los peligros que enfrentan los árabes que buscan la paz con Israel: «Acusados de traición, arrojados en prisión, tachados de delincuentes, acusados de colaboración y ejecutados«.



Estos grupos ofrecen esperanza a quienes buscan la paz y la coexistencia entre judíos, cristianos y árabes, y representan una fuerza contraria a los extremistas musulmanes que no tienen nada que ofrecer a su pueblo más que miseria y derramamiento de sangre.



Los extremistas palestinos que ahora condenan a los Emiratos Árabes Unidos por construir una sinagoga y una iglesia sin duda consideran a los pacificadores árabes como traidores que merecen morir.



Estos extremistas no están conmovidos por la gran cantidad de palestinos infectados con Covid-19. No les conmueve la crisis económica en Cisjordania y la Franja de Gaza. No les conmueven los miles de árabes sin hogar, heridos y muertos en el Líbano. Lo que mueve a los extremistas palestinos, lo suficientemente profundamente como para sacrificar el bienestar de todos los palestinos en todas partes, es la idea de que a un judío se le permita orar en una sinagoga o en el Monte del Templo.



Khaled Abu Toameh, un periodista galardonado con sede en Jerusalén, es miembro de periodismo Shillman en el Instituto Gatestone.