17/08/2020

UnidosxIsrael (Fuente: JPost)

Antigua “fábrica” de jabón















Arqueólogos y comunidad beduina descubren la «fábrica» de jabón más antigua de Israel.



El taller de fabricación de jabón no fue el único hallazgo que ofreció conocimientos sobre la vida en la región en el siglo IX d.C.: también se descubrieron los materiales de juegos de mesa muy populares.



El taller de fabricación de jabón más antiguo conocido en Israel ha sido descubierto en una excavación realizada por la Autoridad de Antigüedades de Israel en la ciudad beduina de Rahat en el Negev en cooperación con la comunidad local, anunció la IAA el domingo.



Se remonta al período islámico temprano, hace unos 1.200 años, la instalación fue desenterrada dentro de la casa de una familia acomodada, que probablemente hizo su riqueza a través del negocio de producir y vender jabón de aceite de oliva.



“Es la primera vez que se descubre un taller de jabón tan antiguo como este, lo que nos permite recrear el proceso de producción tradicional de la industria del jabón. Por esta razón, es bastante único”, comentó en un comunicado de prensa la Dra. Elena Kogen Zehavi, directora de excavación de la IAA. “Conocemos importantes centros de fabricación de jabón de un período muy posterior: el período otomano. Estos fueron descubiertos en Jerusalén, Nablus, Jaffa y Gaza«.



Los investigadores en el campo identificaron los residuos que se recolectaron para comprender más sobre el proceso de producción.



Una mezcla de aceite de oliva y cenizas resultantes de la quema de plantas de salsola soda (saltwort) que contienen potasa y agua se cocinó durante aproximadamente una semana. Posteriormente, el líquido obtenido se trasladó a un estanque poco profundo y se dejó endurecer durante varios días, hasta que el jabón estuvo listo para ser cortado en barras, que luego se secó por otros dos meses. El resultado fue un elemento básico crucial en una zona donde el calor, la arena y el viento hicieron que la higiene personal fuera especialmente exigente.



El taller de fabricación de jabón no fue el único hallazgo que ofreció conocimientos sobre la vida en la región en el siglo IX d.C.: también se descubrieron los materiales para jugar juegos de mesa muy populares.



“Uno de los espacios subterráneos del rico edificio contenía otro hallazgo emocionante, que arroja luz sobre la vida diaria de los habitantes: un tablero de juego de piedra caliza redondo utilizado para un juego de estrategia llamado ‘Molino de viento’. Se sabe que este juego existió desde muy temprano como los siglos II y III d. C. (el período romano), y todavía se juega hasta el día de hoy”, dijo Svetlana Tallis, arqueóloga del distrito de Negev del norte de la IAA.



Para presenciar la afición de los propietarios por este pasatiempo, tal vez para pasar el tiempo durante las largas y ventosas noches de invierno o los insoportablemente calurosos días de verano, los investigadores encontraron el tablero de otro juego, conocido como «Hounds and Jackals», o «cincuenta y ocho agujeros «. Se sabía que el juego ya se jugaba en el Antiguo Egipto y Mesopotamia hace al menos 4.000 años y aparentemente involucraba a dos jugadores que lanzaban dados o palos para avanzar en el tablero y llegar a un punto específico. Los artefactos conectados al juego se han descubierto previamente en Israel en los sitios de Megiddo y Tel Beth Shan.



La excavación en Rahat, supervisada por Kogen-Zehavi, con la ayuda de la Dra. Yael Abadi-Rice y Avinoam Lehavi, se inició en el proceso de preparar el terreno para un nuevo vecindario en la ciudad de 70.000 habitantes. El proyecto se ha convertido en una oportunidad para involucrar a la comunidad local. Según el comunicado de prensa de la IAA, cientos de jóvenes y adultos han trabajado en la excavación, incluidos participantes de entre los residentes beduinos locales, estudiantes universitarios y estudiantes en programas preparatorios premilitares.



“La excavación ha revelado las raíces islámicas de Rahat. Estamos orgullosos de la excavación y felices de que se haya realizado en cooperación con la comunidad local. Disfrutamos de buenas relaciones con la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Autoridad para el Desarrollo y Asentamiento de los Beduinos en el Negev, y esperamos construir un centro de visitantes que los turistas y la comunidad local puedan disfrutar”, dijo el alcalde de Rahat Fahiz. Dijo Abu Saheeben.