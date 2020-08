19/08/2020

Ynet Español- por Ben-Dror Yemini

El mundo árabe y el problema palestino

Opinión: A medida que estas naciones lleguen a la conclusión de que el "problema palestino" no es un activo sino una carga, ya no atenderán todos los caprichos palestinos, dejando a Yemen y Catar alineados con Irán y Turquía.



Nos enfrentamos a dos campos: el campo de la paz y el campo de la destrucción. El campo del fanatismo y el campo de la moderación.



Solo quedan Yemen y Catar que se oponen al acuerdo y se han sumado al eje del mal de Irán y Turquía. El eje del radicalismo islámico, tanto sunita como chiíta.



Entonces, ¿qué pasó realmente? Bueno, el mundo árabe está harto. Mira a la izquierda y a la derecha y se da cuenta, aunque tarde, de que dondequiera que esté involucrado el radicalismo islámico, ya sea chiita o sunita, el resultado es siempre destrucción y ruina.



Irán, Turquía y sus afiliados yihadistas están involucrados en Siria, Yemen, Líbano, Somalia, Irak, Afganistán, Gaza, el norte del Sinaí y el norte de Nigeria. Vayan donde vayan, les sigue el caos.



Los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita definitivamente no se convirtieron en democracias de repente, pero en el Medio Oriente la elección no es entre una democracia liberal o una dictadura. La elección es entre estabilidad o destrucción.



¿Y cómo les va a los palestinos? La violencia que instigó el exlíder de la OLP Yasser Arafat ha sido derrotada. Sólo empeoró los problemas de los palestinos. El heredero de Arafat, Mahmud Abbas, se opone a la violencia y aun así fracasó.



El mundo árabe se niega a seguir soportando todos los caprichos palestinos. Tras el apoyo árabe casi unánime a la normalización, el fracaso palestino se vuelve aún más doloroso.¿Por qué los palestinos perdieron el mundo árabe? En algún momento, a partir de finales de la década de 1990, los líderes árabes se dieron cuenta de que el "problema palestino" no era una ventaja sino una carga.



Después de todo, ser hostil a Israel nunca benefició a nadie. Es por eso que prominentes estados árabes apoyaron el esquema de paz del ex presidente estadounidense Bill Clinton en los años 90. Incluso intentaron presionar a Arafat para que aceptara el acuerdo, pero fue en vano.



Aunque Abbas detuvo la violencia, se apegó a la política diplomática de Arafat de decir siempre "no", independientemente de lo que se ofreciera. Fue "no" a la Comisión Peel de 1937, "no" al plan de partición de la ONU de 1947, "no" a la retirada israelí por la paz en 1967, "no" a la oferta de paz del entonces primer ministro Ehud Barak en 2000, "no" a la oferta de paz de Clinton más tarde ese año, "no" a la oferta de paz del entonces primer ministro Ehud Olmert en 2008, "no" a la oferta de paz del entonces presidente estadounidense Barack Obama en 2014 y, por supuesto, "no" al plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump.



Nunca quisieron un estado para el pueblo palestino, simplemente no querían uno para los judíos. Los países árabes están hartos. La Iniciativa de Paz Árabe, que fue respaldada por la Liga Árabe en 2002, fue una farsa porque el plan original, es decir, la Iniciativa Saudita, era completamente diferente. Estaba muy cerca del esquema de Clinton: dos estados para dos pueblos.



Tras la presión del entonces presidente libanés, Émile Lahoud, y el alto funcionario palestino Farouk Kaddoumi, se convirtió en una iniciativa totalmente árabe que no ofrecía una paz real sino un derecho palestino de retorno al Estado de Israel, con una cláusula que estipulaba que los descendientes de refugiados palestinos no reciben la ciudadanía en los países en los que viven.



Ahora los palestinos están pagando el precio de sus victorias pasadas, y es una victoria pírrica. Todavía cuentan con el apoyo de los campus universitarios de Occidente. Después de todo, las "organizaciones de la sociedad civil" continúan con su terquedad y el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS) apoya a Irán y Turquía en oposición a la normalización.



Pero lo que impresiona a los profesores progresistas en América del Norte y Europa no impresiona a los líderes árabes. Saben que profundizar aún más en la madriguera del conejo palestino no los conducirá a la paz celestial.



Apoyaron, en vano, la causa palestina durante muchos años. Israel les dio a los palestinos la Franja de Gaza y resultó en el gobierno de Hamas. Saben que el resultado de tal apoyo conduce a una toma de poder por parte de los Hermanos Musulmanes, la organización matriz de Hamas, que odia a los líderes árabes tanto o incluso más que Irán.



Ahora, imaginemos un escenario en el que Abbas, en lugar de llamar al embajador palestino de los Emiratos, agradece al príncipe heredero Mohammed bin Zayed por detener la amenaza de anexión, da la bienvenida a la normalización y busca unirse a una iniciativa de paz regional que daría a los palestinos la autonomía. Suena como una fantasía, ¿verdad? Ese es exactamente el problema: quien elija ser parte del eje iraní-turco terminará infligiéndose destrucción a sí mismo. No prosperidad.



Cuando los palestinos elijan la paz sobre la fantasía de destruir a Israel, su situación mejorará drásticamente. Aún no ha sucedido, pero por su bien y por el nuestro, esperamos que suceda.