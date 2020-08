19/08/2020

Iton Gadol

Legado judío en EAU













Conozca los rastros judíos en los Emiratos Árabes Unidos



El sueño israelí para la paz en Medio Oriente incluía comer humus en Beirut, visitar los antiguos cementerios judíos en Yemen y ver las antiguas sinagogas de Irak. Pero con el histórico acuerdo de normalización del jueves por la noche con los Emiratos Árabes Unidos, ha surgido una oportunidad inesperada de visitar el recién abierto destino de la Península Arábiga – y según todos los indicios, muchos israelíes están entusiasmados por ir.



Aquellos que buscan obtener un fuerte sentido de la vida en el mundo árabe podrían estar decepcionados: la gran mayoría de los residentes de los EAU son trabajadores extranjeros, con sólo alrededor del 11% de la población siendo ciudadanos de los Emiratos Árabes.



Por otro lado, los israelíes que buscan rascacielos, hoteles frente a la playa y multitudes cosmopolitas podrían estar satisfechos. Se cree que una pequeña comunidad judía existió una vez allí -y Benjamín de Tudela viajó por la zona a mediados del siglo XII-, aunque las pruebas no son concluyentes.



Y aunque sólo quedan rastros de la antigua presencia judía, aquellos que buscan un poco de judaica encontrarán algo en el pequeño país del Golfo.



1. Hay allí más de un judío, así que, por supuesto, dos sinagogas



La moderna comunidad judía de los Emiratos Árabes Unidos no se estableció oficialmente hasta 2008 y está integrada en su totalidad por inmigrantes. Aunque es pequeña, con unas 2.000 a 3.000 personas, ya participa en lo que podría llamarse una próspera tradición de debate judío: no una, sino dos organizaciones han afirmado en algún momento representar a la comunidad de los EAU.



El Consejo Judío de los Emiratos de Dubai, de Ross Kriel, celebra servicios en una sinagoga conocida como «la villa», una residencia convertida alquilada por la comunidad, con un santuario, cocina completa, zonas para socializar y jugar, una piscina al aire libre y varias habitaciones en el piso superior donde los visitantes religiosamente observantes pueden alojarse durante el Shabat.



La ubicación de la villa ha sido y sigue siendo un secreto muy bien guardado en un edificio anónimo, pero a medida que se relajen las tensiones y los israelíes se conviertan en una presencia habitual en los Emiratos, podría salir a la luz.



Los adoradores de la sinagoga rezan, como muchos judíos de todo el mundo, por la seguridad del país y sus gobernantes. En los Emiratos Árabes Unidos, la comunidad de Kriel reza cada semana para que Dios preserve al jeque Khalid bin Zayed al-Nahyan.



También hay un equipo respaldado por Jabad dirigido por un residente del Golfo desde hace mucho tiempo, el rabino Levi Duchman y el hombre de negocios Solly Wolf. Su organización opera una escuela judía de día del Talmud Torah donde 45 niños aprenden sobre judaísmo.



Duchman se enfrentó a una reprimenda oficial hace unos meses después de lanzar una campaña de relaciones públicas concertada para presentar la nueva congregación, pero no reconoció la existencia de la comunidad judía de la ciudad, establecida pero reservada en cuanto a los medios de comunicación.



2. Fragmentos del pasado



La existencia de una antigua comunidad judía en la zona en la que se encuentran los Emiratos Árabes Unidos está poco documentada. Benjamín de Tudela, uno de los primeros exploradores modernos, dijo que encontró una comunidad judía en Kis en el actual emirato de Ras al-Khaimah, el más septentrional de los emiratos. Más allá de sus palabras, quedan pocos rastros de esa comunidad.



Pero los registros de las comunidades judías de la zona no han desaparecido del todo. En el Museo Nacional de Ras al-Jaima se encuentra la lápida de un tal David, hijo de Moisés, desenterrada en la década de 1970 por los residentes locales.



La lápida tiene una escritura hebrea claramente legible, con algo de judeo-árabe mezclado. Según el historiador Timoteo Power, el misterioso David pudo haber emigrado de Persia a la cercana y cosmopolita Hormuz en el momento de mayor esplendor comercial, entre los siglos XIV y XVI.



«En la isla de Ormuz existía una notable comunidad judía, situada en un estratégico cuello de botella en la cabecera del Golfo Arábigo, a menos de un día de navegación de Ras Al Khaimah», escribió Power, añadiendo que una fuente atestiguaba que había varias sinagogas y que dos rabinos servían a la comunidad en ese momento.



3. ‘Kosherati’



En un artículo de opinión sin precedentes e histórico del 12 de junio en el diario israelí Yedioth Ahronoth, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en los Estados Unidos, Yousef al-Otaiba, deslizó una mención sobre un nuevo y próspero negocio de catering kosher en el país. Los israelíes que mantienen el «kashrut», o que anhelan algo de cocina judía ashkenazi con influencias del Golfo, podían pasar por allí mientras visitaban el país.



«El mes pasado se lanzó un nuevo servicio de catering kosher en Dubai para servir a la creciente comunidad judía, la primera nueva comunidad en el mundo árabe en más de un siglo», escribió al-Otaiba.



Elli Kriel, la esposa del presidente del JCE, Ross Kriel, abrió recientemente ese negocio de catering, llamado «Elli’s Kosher Kitchen», y la Ministra de Cultura de los EAU, Noura al-Kaabi, lo aclamó como un nuevo capítulo de la «historia alimentaria del Golfo».



«Tomo recetas inspiradas en los Emiratos Árabes Unidos para un hogar judío y hago lo que la comida judía hace en todo el mundo, que es reflejar la cultura en la que se encuentra», dijo Kriel al sitio de noticias The National de los Emiratos Árabes Unidos.



4. La Casa de la Familia Abrahámica



A finales de 2019, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron planes para un complejo de oración interreligiosa para las llamadas «religiones abrahámicas»: musulmanes, cristianos y judíos. Si la paz se mantiene para el 2022, los judíos, incluidos los israelíes, podrán asistir.



El complejo se construirá en la isla Saadiyat, frente a la costa de Abu Dhabi, el emirato más rico y poderoso. Uno de los edificios será otra sinagoga de los Emiratos Árabes Unidos, junto a una iglesia, una mezquita y otras exhibiciones que promueven el entendimiento interreligioso.



Aunque recibe el apoyo silencioso de las autoridades emiratíes, la comunidad judía ha mantenido hasta ahora un perfil bajo. La nueva sinagoga autorizada por el Estado supondría un importante paso adelante para el culto público del judaísmo en el Estado del Golfo.