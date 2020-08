19/08/2020

Hipertextual- por Luis Miranda

Algoritmo negacionista















El algoritmo de Facebook promueve la negación del Holocausto, según estudio



Facebook ha sido acusado de promover teorías conspirativas que niegan el Holocausto. De acuerdo con The Guardian, una investigación publicada por el Instituto de Diálogo Estratégico (ISD) de Reino Unido descubrió que el algoritmo de Facebook promueve páginas que niegan el Holocausto en las sugerencias de búsqueda.



La organización anti-extremista confirmó que al escribir "holocausto" en la barra de búsqueda, el algoritmo sugiere páginas de teorías que niegan el hecho histórico. Los resultados también incluyen enlaces a personajes como David Irving, un notorio negacionista del Holocausto que es catalogado como antisemita y racista.



En el reporte, el ISD menciona que identificó a 36 páginas y grupos de Facebook de ideología diversa que se dedican a la negación del holocausto. Algunos son de extrema derecha, mientras que otros pertenecen a comunidades antisionistas o teóricos de la conspiración.



"Utilizando un método de descubrimiento de "bola de nieve", descubrimos que cuando un usuario sigue páginas públicas que contienen contenido de negación del Holocausto, Facebook promueve activamente una mayor negación del Holocausto."



La teoría conspirativa no está limitada a Facebook, ya que el ISD también identificó más de 30.000 piezas distribuidas en Twitter, Reddit y YouTube entre junio de 2018 y julio de 2020. El estudio se enfocó en buscar el término "holohoax" que es como los negacionistas se refieren al Holocausto.



De acuerdo con el estudio, los resultados en YouTube se redujeron luego que la plataforma implementara nuevas reglas para frenar la desinformación en 2019. En contraste, las cifras en Reddit se mantuvieron sin cambios durante los últimos dos años, lo que denota lo poco que hace la plataforma para hacer frente al discurso de odio.



Holohoax en Facebook



El caso de Facebook es importante puesto que la empresa declaró en infinidad de ocasiones los supuestos esfuerzos que hace para limitar el acceso a este contenido. Hace unos días la empresa realizó un ajuste a sus reglas de contenido para prohibir el discurso de odio enfocándose en contenido que promueva burlas a un grupo en específico.



Las imágenes con personas con la cara pintada de negro o las teorías de que los judíos controlan el mundo ya no están permitidas. De acuerdo con Monika Bickert, jefa de política de contenido en Facebook, este tipo de contenido va en contra del espíritu de las políticas de incitación al odio.



"Puede ser realmente difícil tomar conceptos... y definirlos de una manera que permita a nuestros revisores de contenido de todo el mundo identificar violaciones de manera consistente y justa.



Pese a los supuestos esfuerzos que la compañía dice realizar, la realidad es que a Facebook tiene pocas intenciones de eliminarlo. Las páginas o artículos de teorías conspirativas generan clics, que a la larga se convierten en minas de oro para anunciantes.



En meses recientes Facebook dejó en claro su postura al no censurar contenido falso o que incitaba a la violencia publicado por Donald Trump. Mientras que Twitter hizo lo propio y colocó etiquetas de advertencia, Mark Zuckerberg dijo que su plataforma apuesta por la libertad de expresión.