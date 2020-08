20/08/2020

PorIsrael- por Boaz Bismuth (Israel Hayom)

Cambio de ecuación















Paz por paz: el Tratado con los Emiratos Árabes Unidos cambia la ecuación histórica

Los diversos expertos en sus estudios de televisión desempolvaron las telarañas de los Acuerdos de Oslo el jueves, como si el histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, patrocinado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lograra con el mismo espíritu. No del todo mis amigos, no del todo.

Es justo decir que este tratado de paz, el tercero firmado entre Israel y los países árabes después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994, es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y nos hicieron esperar a lo largo de los años, como si Israel necesitara hacerlo. conceder tierras para recibir la paz. De hecho, la nueva fórmula es la siguiente: paz por paz. Intentando decir esto en voz alta. Paz desde una posición de fuerza y poder, como afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ahora es oficialmente el segundo líder de la derecha en lograr un acuerdo de paz con un país árabe. Aparentemente, cuando se trata de hacer las paces, la izquierda no es necesaria.Era obvio, entonces, que alguien argumentaría que, de hecho, cedimos tierras por esta paz con un importante estado del Golfo. Tampoco cualquier tierra, la tierra de nuestros antepasados: Judea y Samaria. O, si lo desea: tome Abu Dhabi, abandone a Ariel y Karnei Shomron. Sin embargo, no tan rápido. Si los Acuerdos de Oslo estipularon Gaza y Jericó como las primeras paradas en nuestro viaje de concesiones territoriales, en este caso los Emiratos son la primera parada. Primero, tomamos el tratado de paz sobre la mesa, con un país que durante dos décadas ha exigido que nuestra relación se mantenga en la oscuridad, pero ahora de repente ha mejorado su estatus de amante secreta a socio oficial. Todo sin obligarnos a dialogar con los palestinos.Cualquiera que no entienda lo novedoso que es esto probablemente nunca lo entenderá. De hecho, un nuevo Oriente Medio, no el que intentaron vendernos, sino uno donde Israel es fuerte, donde otros países lo quieren como un aliado, donde Israel es líder en casi todos los campos posibles desde tecnología, agricultura, agua, energía, comercio, banca y sí, seguridad, también. Al contrario de los tratados de paz firmados por Menachem Begin e Yitzhak Rabin, esta vez la paz es paz, sin el complejo de inferioridad.El presidente Trump merece un gran y cálido abrazo de todos y cada uno de nosotros por otro acuerdo de paz, pero principalmente por el hecho que la perspectiva de soberanía en Judea y Samaria sigue siendo viable. Como conocedor íntimo de esta administración, puedo decir que la idea de soberanía solo se ha detenido. El problema es que la reelección de Trump en noviembre es fundamental para nosotros.Como miembros de la derecha, está bien decir, sin contrición, que aplicar la soberanía en Judea y Samaria y establecer nuestra frontera oriental es tan importante como izar la bandera israelí en Abu Dhabi, pero los dos no son mutuamente excluyentes. Si hay alguna queja, debe dirigirse al Partido Azul y Blanco, principalmente a Benny Gantz y Gabi Ashkenazi y a ciertas personas de la derecha ideológica que jugaron un papel en retrasar el plan después de desconcertar por completo a los estadounidenses, que creían que había un consenso en Israel en torno a su iniciativa. Sí, si Gantz y Ashkenazi hubieran adoptado la histórica iniciativa sin reservas, tal vez estaríamos en una situación completamente diferente y positiva en este momento. Primero la soberanía, luego los Emiratos.El mundo está cambiando y el Medio Oriente con él, y si el principio rector alguna vez fue apaciguar a los palestinos, hoy los países árabes quieren apaciguarse a sí mismos. Las monarquías y los regímenes quieren sobrevivir. En medio de todos estos cambios en el Medio Oriente, solo Irán insiste en permanecer en el pasado, como se esperaba de un régimen revolucionario (una pena que Obama no entendiera esto). De ahí que los otros estados del Golfo estén aplaudiendo a los Emiratos Árabes Unidos, que han abierto el camino para Bahréin, Omán y quién sabe, tal vez incluso Arabia Saudita.La soberanía en Judea y Samaria es querida e importante para todos los judíos del mundo. El regreso a la tierra de nuestros antepasados: es completamente incierto que uno tenga que venir a expensas del otro. Note lo que hemos recibido desde que Trump ascendió al primer plano de la etapa diplomática histórica: reconocimiento de Jerusalén como nuestra capital; la reubicación de la embajada de Estados Unidos; reconocimiento de nuestra soberanía en los Altos del Golán; y reconocimiento de la legitimidad de la empresa de asentamiento en virtud del derecho internacional. Queríamos soberanía en Judea y Samaria, absolutamente, mientras tanto, «nos arreglaremos» con la paz, y no a cambio de territorio. Paz a cambio de paz. Paz con horizonte económico, baluarte de la moderación contra la marea del Islam radical. Es innecesario, casi ridículo, para quejarse al jardinero cuando los lirios florecen antes que las rosas. ¿De qué se quejan los críticos de la derecha (y algunos de la izquierda) de que obtuvimos el regalo número dos antes que el regalo número uno?Y una cosa más para aquellos que evocan a Oslo: el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, no se está tomando muy bien este tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Quizás la versión 2020 de Abbas entienda algo que nuestros expertos no entienden, similar a Arafat en 1993. Y a los cínicos que me decían «Gaza y Jericó primero», solo responderé con esto: Buenos días; feliz de ver que finalmente has captado la imagen. Y tal vez solo agregue «Emiratos primero», las tornas han cambiado: esta vez solo depende de nosotros y Trump. Es una lástima que no pueda votar en noviembre.