El misterioso Dahlan, ¿artífice del acuerdo entre Israel y Emiratos?



"¡Es un traidor!". Los dirigentes palestinos no se muerden la lengua cuando se refieren al enigmático disidente Mohamed Dahlan, consejero del emir de Abu Dabi, como el arquitecto de la normalización de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.



El 14 de agosto de 2020, el día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara de manera inesperada la normalización de las relaciones entre Abu Dabi y Tel Aviv, ya se celebraron las primeras manifestaciones contra este acuerdo en Jerusalén, Gaza o Naplusa.



Entonces, se quemaron los retratos de Trump, del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan. Pero en el segundo día de protestas apareció quemada la imagen de un cuarto rostro: el de Mohamed Dahlan.



Dahlan, de 58 años, no es un dirigente ajeno a la polémica. Antiguo responsable de la seguridad en la Franja de Gaza, había sido ridiculizado por su compañeros de Fatah, partido del presidente palestino Mahmud Abas, cuando este perdió el control de Gaza en beneficio de Hamas.



En 2011, lo excluyeron del comité central de Fatah, tras haber sido acusado de "subversión" contra Abas y su casa fue registrada por las fuerzas de seguridad. Prácticamente no le quedó otra opción que irse.



- El "padrino" de la normalización de relaciones-



Entonces, Dahlan se instaló en Abu Dabi, donde ejerce ahora como consejero especial del jeque Al Nahyan, considerado el artífice del crecimiento de la presencia internacional de Emiratos.



Varios dirigentes palestinos consideran ahora que Dahlan es el verdadero arquitecto del acuerdo entre Emiratos y el Estado hebreo.



"Estamos convencidos que es el cómplice y el padrino de la normalización [de relaciones] entre Israel y Emiratos", asegura Adnan al Dumar, portavoz de los servicios de seguridad palestinos en Ramala, una opinión compartida por dirigentes de Hamas.



¿Pero cuál fue el verdadero rol de Dahlan en el acuerdo entre Israel y Emiratos?



"En Abu Dabi, se convirtió en alguien muy cercano al poder como consejero económico y dispone de un buen conocimiento de Israel [...] pero aquellos que lo critican por el acuerdo con Emiratos se equivocan", explica a la AFP Yakov Peri, exjefe de la agencia de espionaje interior israelí Shin Beth y que mantiene una estrecha relación con Dahlan.



"Varios israelíes que pasaron por Dubái y Abu Dabi antes del acuerdo se vieron con él [...] pero él no es verdaderamente el motor del acuerdo", agrega.



En Ramala, Dahlan sigue siendo "el enemigo" al ser sospechoso de un antiguo "golpe de Estado" contra Mahmud Abas, quien todavía hoy quiere "asegurarse de que no vuelva a la arena política palestina", afirma el exjefe de la agencia de espionaje interior israelí.



- Pocos apoyos-



¿Acaso prepara Mohamed Dahlan un retorno a los Territorios Palestinos para suceder a Mahmud Abas, de 84 años, desde Emiratos Árabes Unidos?



"Lo mínimo que podemos decir es que no es bienvenido", subraya Peri. "Si regresa, podría no seguir en vida mucho tiempo", apunta otro observador.



En la última década, varios simpatizantes de Mohamed Dahlan se fueron de los Territorios Palestinos o pasaron a vivir escondidos.



"Varios políticos lo apoyan pero no lo dirán en público porque tienen miedo a perder su trabajo si eso llega a oídos del presidente [Abas]", afirma Dimitri Diliani, miembro pro-Dahlan del Consejo Revolucionario de Fatah.



Según Diliani, Dahlan tendría muchos apoyos en la sombra tanto en Jerusalén Este como en Cisjordania y la Franja de Gaza.



Sin embargo, un barómetro reciente del Centro de Investigación palestino sobre Política y Sondeos (PCPSR) indicaba que los apoyos de Mohamed Dahlan en los Territorios Palestinos son más bien limitados.



"Tiene alrededor del 15% [de apoyos] en la Franja de Gaza y un 1% en Cisjordania", estima Jalil Shikaki, director del centro. "Que haya jugado o no un papel en el acuerdo no cambia nada, pues de todos modos ya se le asocia con él y esto solo puede debilitar sus apoyos", afirma.