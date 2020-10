23/10/2020

Hija de Rafsanjani afirma que Irán debería establecer relaciones con Israel

Mientras el liderazgo iraní continúa su patrón de declaraciones hostiles respecto a los Estados Unidos e Israel, Faezeh Hashemi Rafsanjani, hija del alto funcionario del régimen Hashemi Rafsanjan, quien murió en circunstancias poco claras en enero del año 2017, pidió al régimen que cambie su política respecto a Israel. Ella dijo que debe priorizarse el interés nacional sobre la obstinada adhesión a una ideología que en cualquier caso no se está implementando de manera uniforme con el resto de países en el mundo.



El 6 de octubre, 2020 se le preguntó a la Sra. Hashemi, ex miembro del Majlis y activista de los derechos de las mujeres, sobre la normalización de relaciones entre los países del Golfo e Israel. Ella respondió que es necesario actualizar la política de Irán en todos los asuntos para hacer avanzar al país, incluso en los temas de las relaciones con Israel, en fatuas y la ley islámica (fiqh) – para que el régimen sea relevante. Hashemi se pronunció enérgicamente en contra de la inconsistencia del régimen iraní, centrado en el aspecto ideológico en todo lo que concierne a los musulmanes palestinos, pero que no se preocupó por este aspecto en sus extensos tratos y relaciones con China y Rusia, donde los musulmanes también se encuentran oprimidos. El régimen muestra un nivel de sensibilidad al tema palestino dijo, que excede la sensibilidad sobre este tema existente en el resto del mundo musulmán.



En contraste con la Sra. Hashemi, Mohammad Reza Naqdi, comandante de coordinación en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), reiteró las posturas del régimen sobre Israel y Estados Unidos en una entrevista transmitida en televisión. Naqdi dijo que Irán estaba mucho más cerca de las fronteras sionistas de lo que la gente creía y que Israel estaba rodeado por combatientes musulmanes con armas ya listas para ser utilizadas. Este aclaró que las declaraciones del Líder supremo iraní Ali Jamenei de que Israel dejaría de existir dentro de 25 años fueron malinterpretadas y que dejaría de existir mucho antes que eso. Este también advirtió que cualquier acción que Israel hiciera en contra de la seguridad nacional de Irán tendría una respuesta decisiva.



Al explicar que Estados Unidos se encontraba en decadencia y ya no era más una superpotencia, Naqdi dijo que si este iba a la guerra contra Irán, enfrentaría una catástrofe en la que no sabría qué base militar en Estados Unidos sería bombardeada o qué le sucederá a la Casa Blanca. El CGRI, este agregó, estuvo planeando la posibilidad de que los Estados Unidos perpetrara un ataque. Sin embargo, este expresó su esperanza de que la victoria de Irán sea lograda sin derramamiento de sangre y que al igual que la conquista de Meca realizada por el Profeta Mahoma y el retorno del Ayatolá Ruhollah Jomeini a Teherán,[1] los iraníes entrarían en Jerusalén y recrearían la conquista islámica en el lugar. Este concluyó señalando el poderío del CGRI y su capacidad para movilizar a millones de voluntarios de todo el mundo islámico, que formarían un ejército de 100 millones de poderosos soldados que se unirían a los 20 millones de combatientes del ejército iraní.



Lo siguiente son los puntos principales de las declaraciones de la Sra. Hashemi y de Naqdi. En una entrevista publicada el 6 de octubre, 2020 en el diario reformista iraní Armanmeli, Faezeh Hashemi, hija de Hashemi Rafsanjani, habló sobre la normalización de relaciones de los estados del Golfo Árabe con Israel y pidió al régimen iraní considerar establecer relaciones con Israel.



Luego de la muerte de su padre, junto a miembros de su familia, la Sra. Hashemi acusó al CGRI de asesinar a su padre, quien fue presidente del Consejo de Conveniencia y miembro de la Asamblea de Expertos y líder de la corriente pragmática en el país, porque fue el principal y más importante crítico a la represión civil realizada por Jamenei en casa y a la ausencia en las relaciones Irán-Estados Unidos. La Sra. Hashemi ha sido arrestada varias veces y ha cumplido dos sentencias de seis meses en prisión por sus críticas al régimen. Ella dijo en la entrevista lo siguiente:



«… El régimen sionista se robó la tierra de los palestinos. El régimen sionista, con el apoyo de Gran Bretaña, la cooperación de algunos palestinos y la opresión y muerte de otros se apoderó del territorio palestino. Ninguno de estos hechos puede ser negado. Pero cuando observamos la historia, vemos que este régimen ha sido reconocido como estado por la ONU desde el año de 1948 y árabes y judíos viven en este territorio…



«Debemos estar al día en lo referente a la arena internacional y tomar decisiones de acuerdo a nuestros intereses. Apoyar a los musulmanes palestinos es un esfuerzo muy valioso. Los palestinos son musulmanes y esta tierra es sagrada para los musulmanes; asesinar y perseguir musulmanes es actuar con maldad, definitivamente es una acción malvada…



«China es causante del sufrimiento de los musulmanes uigures; les obliga a entrar en campos de trabajo, separa a sus hijos de sus familias, etc. ¿Y qué sucede con la terrible situación que experimentan los musulmanes chechenos en Rusia? Tenemos relaciones muy cercanas con China y Rusia, y también les otorgamos crédito a estos países. ¿No mantenemos relaciones con China, un estado comunista y no hicimos esto con la URSS, un estado comunista? Venezuela también es de izquierda; ¿estamos de acuerdo con ello ideológicamente? Cuba y Corea del Norte también son estados comunistas…



«Si consideramos que el tema de la ideología en todos estos temas es demasiado fuerte, entonces, ¿cómo analizamos estas relaciones dentro del tema de la política exterior de Irán? El mundo es un mundo interactivo y si no nos unimos a otros países, saldremos perjudicados. Otros temas son de hecho marginales…



«Nuestra política es a veces contradictoria. Por ejemplo, nuestros atletas no compiten contra atletas del régimen sionista. Pero algunos de los países árabes si compiten contra ellos. Somos aparentemente más sensibles al problema palestino que otros países musulmanes». Ellos [es decir, los países que están de acuerdo con nosotros] no han respondido como lo hicimos nosotros a la normalización de relaciones de los estados del Golfo con Israel…



«Debemos insistir en adoptar una política particular si es buena para nuestros intereses nacionales. Tras el acuerdo pautado por los Emiratos Árabes Unidos con el régimen sionista, Qatar medió entre Hamas y el régimen sionista y los dos alcanzaron un acuerdo. Qatar y Omán aprobaron el acuerdo de los Emiratos Árabes Unidos (Qatar no aprobó el acuerdo, pero Omán sí lo aprobó]. Tenemos buenas relaciones con Qatar y Omán. Nuestra política debe ser muy convincente.



«¿No se encuentra el régimen sionista en el Medio Oriente ahora?… El régimen sionista está interesado en normalizar relaciones con los países musulmanes. Nuestra visión debe estar dirigida a proteger nuestros intereses nacionales y los derechos del pueblo y los recursos nacionales. Es decir, es un deber preservar el régimen y un deber preservar sus fines, debemos actualizar todos los temas en la agenda en función de los intereses y recursos nacionales y los derechos de la población.



«¿Qué política en algún país permanece estática? Debemos actualizar todos los temas. Los fatuas y la ley islámica [fiqh] deben ser actualizados; de lo contrario, perderán a sus partidarios».[2]



