26/10/2020

UnidosxIsrael (Fuente: Israel Hayom)

Comienzan pruebas de la vacuna israelí

Ilustración: Reuters / Dado Ruvic















Israel comenzará ensayos en humanos de la vacuna contra el coronavirus la próxima semana



A medida que las nuevas recuperaciones continúan superando los nuevos casos, el primer ministro Benjamin Netanyahu dice que el gobierno planea reabrir algunas clases y el comercio el 1 de noviembre. El comisionado nacional del corona dice que el estado debe aumentar el número de pruebas de detección o no recomendará levantar las restricciones de bloqueo.



El Instituto de Investigación Biológica de Israel, administrado por el estado, anunció el domingo que los investigadores comenzarán las pruebas en humanos de su vacuna contra el coronavirus la próxima semana.



El instituto dijo que las pruebas clínicas en un grupo inicial de 80 personas comenzarían el 1 de noviembre. Las pruebas se ampliarán a una segunda fase de 960 personas en diciembre, con una tercera y última fase de 30.000 personas en abril o mayo, dependiendo de los resultados de las fases anteriores.



«Creo en las habilidades de nuestros científicos y estoy seguro de que podemos producir una vacuna segura y eficaz», dijo el Dr. Shmuel Shapira, director del instituto.



Dijo que el objetivo es producir 15 millones de dosis «para el beneficio de los residentes del estado de Israel y nuestros vecinos cercanos». No dio más detalles.



El instituto está dirigido por el Ministerio de Defensa. «Este es un día de esperanza para los ciudadanos de Israel», dijo el ministro de Defensa, Benny Gantz.



Más de 40 candidatos a vacunas contra el coronavirus se encuentran en ensayos clínicos en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.



Israel, un país de alrededor de 9 millones de personas, ha reportado más de 300,000 casos de COVID-19 y, después de que el Ministerio de Salud informara el domingo siete muertes relacionadas con el coronavirus, la cifra total de muertos ahora es de 2,397.



El lunes por la mañana, el ministerio también dijo que el domingo se diagnosticaron 559 nuevos casos del coronavirus.



Las nuevas recuperaciones continuaron superando a los casos nuevos, con 2.260 pacientes recuperándose el domingo.



Desde que comenzó la pandemia, se han diagnosticado un total de 310.148 casos del coronavirus en todo Israel, incluidos 293.838 que terminaron en recuperación.



Hay 13,911 casos del virus actualmente activo, incluidos 12,075 pacientes tratados en casa, 894 tratados en hoteles especialmente convertidos para el coronavirus y 942 tratados en hospitales.



De los hospitalizados, 506 pacientes se encuentran en estado grave y 131 más en estado moderado. Actualmente hay 206 pacientes con respiradores.



El porcentaje de pruebas positivas cayó al 2.8% el domingo, luego de subir al 3.9% el sábado desde el 2.7% el viernes.



También el domingo, el llamado gabinete del coronavirus votó a favor de mantener las restricciones actuales para combatir la pandemia, dejando las instituciones educativas y los negocios cerrados hasta la próxima semana.



Durante la reunión del gabinete, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el gobierno planea reabrir algunas clases, así como el comercio a partir del 1 de noviembre.



Los ministros votaron para mantener las reglas existentes hasta al menos el próximo domingo, y continuarán debatiendo sobre cómo reabrir gradualmente las escuelas primarias y algunas empresas que no interactúan directamente con los clientes después de un bloqueo de cinco semanas.



El gabinete también apoyó una propuesta del ministro del Interior, Aryeh Deri (Shas), de permitir que estudiantes y maestros se reúnan al aire libre en grupos informales de no más de 15 personas, incluso si las escuelas permanecen cerradas.



Sin embargo, la propuesta no fue confirmada de inmediato por la Oficina del Primer Ministro o el Ministerio de Salud.



Antes de la reunión, Netanyahu enfatizó que el plan del gobierno para reabrir las escuelas primarias y partes de la economía dependía de las bajas cifras de morbilidad en todo el país.



«Si la morbilidad disminuye, las restricciones también disminuirán gradualmente. Si aumenta la tasa de morbilidad, no habrá más remedio que volver a imponer las restricciones», agregó.



La semana pasada, los parques nacionales y las playas volvieron a abrir, mientras que los niños pequeños volvieron al jardín de infantes y al preescolar.



Las reuniones públicas todavía están limitadas a menos de 10 personas en el interior y 20 al aire libre. El uso de mascarillas sanitarias sigue siendo obligatorio.



Mientras tanto, el comisionado nacional de la corona, el profesor Ronni Gamzu, advirtió el domingo que si el estado no aumenta la cantidad de pruebas de detección, no recomendará levantar las restricciones de bloqueo.



Gamzu enfatizó su esperanza de que para la próxima semana Israel alcance sus metas de morbilidad con el fin de reabrir las escuelas primarias. Sin embargo, sí mencionó que los Ministerios de Finanzas y Educación todavía estaban en desacuerdo sobre el presupuesto requerido para aplicar el esquema de reapertura.



«Solicitamos, e insistimos en esto, entender la necesidad de abrir primero y segundo grados de una manera más segura que [lo hicimos] en el pasado. Lo que requiere máscaras para esos alumnos también», dijo Gamzu.