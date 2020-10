29/10/2020

PorIsrael- por Brett Stephens (New York Times)

El antisemitismo y lo que lo alimenta















El 27 de octubre de 2018, un hombre armado con un rifle semiautomático y tres pistolas entró en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh y asesinó a 11 feligreses. Además del antisemitismo rabioso, el asesino tenía un motivo más inmediato: la furia que la sinagoga hubiera participado en el Shabat Nacional para Refugiados, patrocinado por el grupo humanitario HIAS, antes conocido como Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante.



“A HIAS le gusta traer invasores que matan a nuestra gente”, escribió en una red social. “No puedo sentarme y ver cómo matan a mi gente. Atornille sus ópticas, voy a entrar«.



La obsesión por la inmigración del asesino, surgida de la misma hoguera de intolerancia que el presidente Trump había avivado durante años, llevó a muchas personas, incluyéndome a mí, a concluir que el presidente no podía ser excusado de lo que había sucedido en Pittsburgh. El antisemitismo florece cuando los odios adyacentes – de los “globalistas”, los “medios corporativos”, “Hollywood”, etc., dejan de ser tabú. El antisemitismo también florece cuando los proveedores de estas adyacencias dejan de ser de mala reputación.



Lo que se aplica a la derecha y sus obsesiones más desagradables también se aplica a la izquierda, en formas que la izquierda a veces se resiste a reconocer.



Hay escritores que se esfuerzan por argumentar que el antisionismo no se puede combinar con el antisemitismo. Pero cuando un pistolero asesina a cuatro judíos franceses en un mercado de París, en parte porque está loco por la difícil situación de los palestinos, queda claro que el antisionismo puede convertirse en antisemitismo.



Hay líderes de partidos de izquierda que piensan que un mural público que muestra a banqueros ancianos jugando al Monopolio sobre la espalda de figuras desnudas es solo una crítica al capitalismo rapaz. Aquellos que notan las narices prominentes de los banqueros tienen razones para pensar lo contrario.



Hay árbitros culturales dispuestos a cancelar la carrera de cualquiera por intolerancia, excepto cuando, por ejemplo, el rapero Ice Cube o el jugador de la NFL DeSean Jackson, o el jugador de la NBA Stephen Jackson publican mensajes antisemitas en las redes sociales.



«Dado el nuevo despertar en Hollywood y el mundo del deporte, esperábamos una indignación pública más apasionada», observó agudamente la leyenda del baloncesto Kareem Abdul-Jabbar el verano pasado. «Lo que obtuvimos fue un encogimiento de hombros de meh-rage».



Hay editores de revistas que se apresuran a vivir por una reputación de indiferencia, o peor aún, de perpetuación del racismo en sus publicaciones. Pero cuando una de estas mismas revistas publica un perfil halagador de la devota de Louis Farrakhan, Tamika Mallory, con piadosa atención a su activismo social, pero sin mencionar su aceptación del antisemitismo de Farrakhan, pasa sin comentarios u objeciones por parte de la izquierda.



Hay destacados activistas políticos de izquierda que afirman que Israel «se basa en la idea que los judíos son supremos sobre todos los demás», lo que implica que cualquier forma de sionismo, incluido el sionismo progresista, simpatiza inherentemente con la supremacía blanca. Pero cuando una estudiante judía está acosada por un consejo de estudiantes (“Acuse el culo sionista”, según la campaña de medios sociales en contra de ella) es comprensible que se pregunte si la antigua equivalencia del sionismo y el racismo no se ha convertido en otro pretexto para atacar a los judíos.



La lista continúa. En los meses posteriores a la masacre de Pittsburgh, a veces escuché el argumento que los judíos tenían mucho más que temer del antisemitismo de la derecha de Charlottesville, que, después de todo, había provocado el derramamiento de sangre humana en Pittsburgh y luego en una sinagoga.en Poway, California – que de las “microagresiones” antisemitas de otros sectores. Los informes de los principales medios de comunicación se sumaron a la percepción que el aumento de los delitos de odio, incluidos los delitos contra judíos, fue abrumadoramente una función del odio de la derecha.



Pero luego, un tsunami de agresiones antisemitas se estrelló contra las comunidades ortodoxas de Nueva York, perpetradas en gran parte por «jóvenes de color», según The Times. Y luego cinco personas fueron asesinadas en dos ataques terroristas separados en Jersey City y Monsey, Nueva York. En ninguno de estos ataques fatales contra judíos participaron supremacistas blancos.



Todo esto debería servir como recordatorio que cuando se trata de antisemitismo, ni la izquierda ni la derecha ni los negros ni los blancos tienen ningún tipo de monopolio. No menos importante, ningún lado está libre de inclinaciones políticas que son, si no antisemitas, peligrosamente cercanas a él. La obsesión de la derecha trumpiana con los muros fronterizos, los aranceles protectores y los recortes drásticos a la inmigración legal es un vehículo para una marca tóxica de nacionalismo estadounidense que, con el tiempo, no presagia nada bueno para los judíos estadounidenses.



Pero el fetiche de la izquierda con las pirámides de privilegios y las intersecciones de la opresión es igual de tóxico, si no más, considerando el amplio éxito de los judíos estadounidenses en las escalas de logros educativos, económicos y culturales. Siempre que el éxito o el mérito de un grupo minoritario se convierte en una presunción de culpa social, ya sea la comunidad asiática en la Uganda de Idi Amin, los chinos en la Indonesia de Suharto o los judíos en la Alemania de Weimar, las consecuencias tienden a ser catastróficas.



Hace dos años, un ataque que alguna vez fue impensable se convirtió en una posibilidad demasiado pensable para todas las sinagogas de Estados Unidos. En sí mismo, Pittsburgh debería servir como un recordatorio permanente de cuán fácilmente la política de demonizar a los inmigrantes puede llevar a matar judíos.



Pero la lección más amplia es que cualquier ideología que linda con el antisemitismo puede descender fácilmente hacia él. Y cualquiera que no esté llamando tanto a su propio lado como al otro acelera ese descenso.



***Bret L. Stephens ha sido columnista de opinión en The Times desde abril de 2017. Ganó un premio Pulitzer por sus comentarios en The Wall Street Journal en 2013 y anteriormente fue editor en jefe de The Jerusalem Post. Facebook



Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron