31/12/2020

Aurora- por Elías Farache S.

El-Al 555

Crédito foto: GPO Amos Ben Gershom vía Flickr















El martes 22 de diciembre de 2020 tuvo lugar un hecho de trascendencia para el Medio Oriente, los países árabes, Israel y para todos quienes tienen cifradas sus esperanzas en un mundo donde priven la paz y el entendimiento. Un vuelo directo desde Israel a Marruecos, con el emblemático y cabalístico identificador 555.



Marruecos e Israel no tenían relaciones diplomáticas hasta hace unas semanas. Es cierto que siempre ha existido una cierta afinidad entre ambos países, cimentada en la gran cantidad de israelíes de origen marroquí que tienen por el lugar de donde emigraron sus padres o abuelos, o ellos mismos, un respeto reverencial, un cariño sentido y un agradecimiento merecido. Pero no es menos cierto que la gran emigración de judíos de Marruecos a Israel tuvo lugar precisamente luego de la independencia de Israel en 1948 y a medida que se sucedieron las guerras de 1956, 1967 y lo que puede atribuirse a la de 1973.



El caldeado ambiente de nuestros días no ha permitido entender ni tampoco hacer el énfasis necesario en la importancia de este evento de paz. La pandemia azota al mundo, e Israel no es la excepción. Empieza allí, un confinamiento de 15 días, extensible a otros 15 más. Se prepara la vacunación masiva de la población en muchas partes del mundo, se disparan las cifras, se descubre una mutación del virus. Y también, no se puede negar, Benjamín Netanyahu y Donald Trump, no gozan del respaldo mediático que los felicite y consienta, aún en momentos de logros ciertos.



La normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos, así como la que también se ha dado con los Emiratos Árabes Unidos, tiene importancia material y económica indudable. Inversiones, turismo, intercambio de tecnología, bienes y servicios. Paz entre naciones. Pero tiene una importancia mucho mayor en lo referente a cambiar modos de pensar y concepciones que no han aportado nada en varias décadas.



El reconocimiento de Israel como una realidad perdurable, la aceptación de las diferencias entre todos con el respeto y la tolerancia debidos, son los elementos que han de permitir lograr la paz y el cese de los enfrentamientos estériles. Se derrumba también, en muy buena medida, el chantaje de cierto sector palestino que ha impedido a países árabes sostener nexos con Israel, so pena de ser tildados de traidores o calificativos por el estilo.



Es muy llamativo que estos acuerdos de los últimos días ocurran precisamente en las postrimerías del mandato de Trump, con Netanyahu inmerso en sus ya acostumbrados procesos electorales y en medio de la crisis pandémica. Se puede atribuir esto a la evolución lógica e inteligente de los acontecimientos, a la racionalidad que impera en ello. O para los más creyentes, sin descartar lo anterior, un componente milagroso que ha acompañado siempre a Israel, bien como pueblo, bien como estado.



El audio del capitán del El-Al 555 en hebreo, árabe e inglés, anunciando el vuelo, es lo más cercano a un documento histórico de paz y reconciliación. Un identificador cabalístico y un nombre de aerolínea que se traduce como “Di-s Arriba”. No cabe duda, vivimos tiempos especiales, en todos los sentidos.



El-Al. Sí. Alguien por arriba de nosotros maneja este mundo.