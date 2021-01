31/12/2020

La Vanguardia, España- por Tomás Alcoverro

La disolución del juramento de Jartum contra Israel

Después de la gran derrota árabe en la guerra de los Seis Días con Israel, en 1967,que ahondó aún más la insondable frustración de la Nakba o catástrofe que padecieron los palestinos y árabes con la creación en 1948 del Estado judío, sus líderes se reunieron en una conferencia cumbre en Jartum. Y allí, en la capital de Sudán, proclamaron con la fuerza de su retórica que nunca, nunca, negociarían ni reconocerían al Estado judío, que todavía muchas instituciones oficiales árabes siguen denominando la entidad sionista.



Si durante cinco décadas he sido testigo de la increíble vorágine de su historia, en pocos meses se ha alcanzado una vertiginosa etapa con el establecimiento de relaciones diplomáticas de algunos estados árabes con Israel, sacudiendo de manera irreversible su inercia. Egipto en 1978, la OLP en 1993 tras muy laboriosas discusiones y Jordania en 1994 reconocieron a su antiguo enemigo con lo que se describió “una paz fría”. Ahora han sido los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, que no habían participado en las anteriores guerras, los que han abierto vínculos con Israel, fomentando y propiciando Washington estos acuerdos, traumáticos todavía para muchas poblaciones árabes. Solo Estados Unidos pueden maniobrar en este coto cerrado israelí.



Arafat procuraba siempre que sus conferencias de prensa con corresponsales extranjeros coincidiesen con los horarios de los telediarios estadounidenses. Sabía que sin el apoyo diplomático de Estados Unidos, Israel no sería inexpugnable. La Unión Europea sirve básicamente para apuntalar la maltrecha Autoridad Nacional Palestina de Ramallah; la escisión política beligerante de Gaza ha sido el frustrante resultado de tantos años de guerrillas y sacrificio popular.



Murieron las ilusiones del nuevo hombre árabe. Las organizaciones palestinas que aspiraban a dar ejemplo de ejercicio de democracia y de justicia, en medio de regímenes dictatoriales, militares o monárquicos, se han convertido en intestinas luchas en descontento popular –el presidente Mahmud Abas continúa en el poder sin efectuar ni elecciones ni cambios– mientras Israel prosigue impertérrito su política de hechos consumados. La reciente dimisión de Hannan Ashraui, eficaz portavoz en la conferencia de paz de Madrid de 1993, del comité ejecutivo de la OLP evidencia la grave crisis interna.



Con las denominadas primaveras árabes, que tantas ilusiones habían despertado en ciertos sectores de la población y que tan desesperadamente se agotaron, el tema de Israel perdió su protagonismo, surgiendo a flor de piel los estremecedores problemas de las sociedades árabes. Sus dictaduras utilizaron el conflicto con Israel para proclamar “la unidad del frente interior” ante los enemigos “sionistas”, que en los países árabes ahogaba cualquier amago de ejercicio de la libertad.



Hay diversas formas de encararse con la derrota y la pérdida de territorios. Se puede elegir la opción militar, pero también otros métodos para salir victoriosos. Esta sigue siendo una cuestión tabú en países árabes donde a veces es considerada una traición abordar el tema de si vale la pena, y si es absolutamente necesario coger las armas hasta el final pese a todas sus consecuencias. Los árabes nunca ganaron ninguna guerra con Israel, ni en los combates militares clásicos ni en las actuales guerras asimétricas con guerrillas. El jeque Nasrallah dijo tras la guerra de Hezbollah con Israel del 2006 –que costó muchas muertes y devastación a Líbano– que se había conseguido una “victoria divina”.



Al fracaso del panarabismo, de las doctrinas laicas, de los regímenes militares sucedieron los torbellinos de las fuerzas ideológicas de los radicales del islam, el desgarro de la sociedad musulmana entre las ramas suní y chií enfrentadas, capitaneadas por Arabia Saudí e Irán.



En el mundo árabe son ahora los dirigentes de Teherán, persas, y Ankara, turcos, los que tratan de convertirse en nuevos adalides de estas masas desahuciadas. Son ellos los que enarbolan la bandera de la resistencia, junto con Siria, Hezbollah y las milicias radicales chiíes iraquíes, ante la nueva política árabe del bloque moderado prooccidental con Israel, política cuyo acelerador ha pisado Trump antes de irse de la Casa Blanca.



La cuestión palestina, durante décadas corazón del problema del Oriente Medio, se va desvaneciendo, aunque todavía sea popular en muchas sociedades árabes. En medio de estos cambios estratégicos, la desfallecida República libanesa de identidades asesinas ha quedado al margen. Siempre se ha afirmado que Líbano nunca podrá normalizar sus relaciones con Israel antes de que Siria lo haga. Especular es la gran tentación de diplomáticos, servicios de inteligencia y periodistas en Oriente Medio.