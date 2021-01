18/01/2021

por: Tufail Ahmad Fuente: MEMRI.org

Clérigos islámicos en Pakistán debaten la normalización de relaciones con Israel













Pakistán nuevamente se encuentra involucrado en un debate intelectual sobre su identidad religiosa. El tema es si establecer o no relaciones diplomáticas con Israel, que… visto como el estado judío, los paquistaníes consideran ideológicamente incompatible con el estado islámico de Pakistán. Los paquistaníes ven a su país como Medina-e-Saani, la segunda Medina, luego de la ciudad santa de Medina, siendo este el primer estado islámico establecido por el Profeta Mahoma luego de proclamar el Islam.



Aunque este debate ha sido tema recurrente en la vida intelectual de Pakistán, dicho tema resurgió recientemente luego que varios países islámicos – los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos – decidieran normalizar sus relaciones con Israel. En diciembre del 2020, el estudioso islámico más importante de Pakistán Maulana Muhammad Khan Sherani, revivió este debate al defender públicamente la normalización de relaciones con Israel.



Sherani no es ningún clérigo islámico común en Pakistán. Este ha servido dos mandatos en la Asamblea Nacional de Pakistán y también se ha desempeñado como presidente del Consejo de Ideología Islámica (CII) de Pakistán, un organismo constitucional encargado de garantizar que la identidad religiosa del estado de Pakistán se mantenga en cumplimiento con el sharia islámico. Sherani también fue líder central del partido político-religioso Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), pero este ahora ha sido expulsado de la organización.



Maulana Muhammad Khan Sherani: «Los musulmanes educados necesitan entender que el Corán y la historia nos demuestran que la tierra de Israel le pertenece solo a los judíos»



En una entrevista, Sherani dijo: «Este es un tema internacional. Yo apoyo el reconocimiento de Israel [por parte del estado de Pakistán]»; «Los musulmanes educados deben entender que el Corán y la historia nos demuestran que la Tierra de Israel le pertenece solo a los judíos. El Rey David construyó el hogar de Dios en Jerusalén para los israelíes y no para los palestinos». [1] Este dijo: «Es digno de los intelectuales musulmanes leer el Sagrado Corán… en la parte donde Alá le dijo al Profeta Moisés: les hemos dado tierras en tu nombre o les hemos dado tierras a tus seguidores».[2]



En Pakistán, el tema de establecer relaciones con Israel es muy delicado debido a décadas de un antisemitismo propagado por los clérigos, políticos y legisladores islámicos, un tema de prejuicio anti-judío masivo examinado por este autor en un artículo de investigación anterior que fue publicado por MEMRI.[3] El comentario de Sherani no fue un comentario pasajero. Parece ser que el estudioso religioso, antes de expresar sus puntos de vista, pensó detenidamente en este tema ante la decisión de varios estados islámicos de establecer relaciones diplomáticas con Israel.



Sherani, quien es respetado como estudioso ya de edad avanzada, argumentó que Israel había estado bajo el califato otomano liderado por Turquía, que ha aceptado y reconocido al estado de Israel; de que Israel era «un problema de los árabes» pero que ellos también lo aceptaban; y que los paquistaníes, sentados a miles de kilómetros de distancia, no deberían emocionarse mucho y reconocer a Israel.[4] Los principales diarios de Pakistán ignoraron por completo la declaración de Sherani o le dieron apenas unos cuantos centímetros de prensa. La declaración de Sherani sobre la necesidad de reconocer a Israel apareció en algunos portales los días 21 al 23 de diciembre, 2020.



Diario en urdu Roznama Ummat: «El gobierno del Primer Ministro Imran Khan anunció claramente que Pakistán no reconocerá a Israel»



Roznama Ummat, un diario islamista, escribió un editorial titulado «¿Son los ulema demasiado pro-Israel?» que cuestionó la postura pro-israelí de Sherani y de otros clérigos.[5] Este declaró: «Elementos liberales y no religiosos han adoptado esta postura desde el primer momento: de que Israel se robó la tierra palestina y que, por lo tanto, esta situación es un problema árabe y no hay ninguna razón para que Pakistán sienta ninguna animosidad hacia Israel. Ahora, el argumento es, si los árabes están reconociendo a Israel, ¿por qué Pakistán debería albergar el dolor del mundo entero en su corazón? Ahora bien, incluso los ulema [estudiosos islámicos] explican las bendiciones de reconocer a Israel».[6]



Un día después, el 23 de diciembre, el diario Roznama Ummat publicó un informe titulado: «El intento estadounidense de comprar Indonesia para Israel a un precio de billones de dólares».[7] El informe, que no hablaba sobre la declaración de Sherani, señalaba que Estados Unidos había ofreció duplicar sus inversiones en la mayor nación islámica, Indonesia, si reconocía al estado de Israel.[8] El 24 de diciembre, este publicó otro informe en su portada, sin hacer referencia a Sherani, titulado: «Pakistán y Arabia Saudita no está listos para reconocer a Israel – Israel admite».[9] Este agregó: «El gobierno del Primer Ministro Imran Khan ha anunciado claramente que Pakistán no reconocerá a Israel hasta que se resuelva el problema palestino».[10]



Sin embargo, el editorial del diario Roznama Ummat, en su intento por desacreditar a Sherani y a otros, brindó algunas ideas históricas sobre si Pakistán debería reconocer a Israel. Hablando de la postura histórica de Pakistán hacia Israel, este señaló:»El fundador de Pakistán Muhammad Ali Jinnah, él mismo… estableció esta postura al rechazar aceptar al estado sionista» y en un discurso dado en el año 1940, antes de la creación de Pakistán en 1947, advirtió a los gobernantes británicos que «la conspiración [es decir Israel] ante los palestinos no será aceptada».[11]



En 1948, señaló el editorial, el canciller de Pakistán Zafarullah Khan, sostuvo conversaciones sobre este tema con el Presidente israelí Chaim Weizmann y el tema surgió entre el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush y el entonces presidente de Pakistán General Pervez Musharraf en el año 2003.[12] Sin embargo, también señaló que aunque el gobierno del Primer Ministro Imran Khan ha adoptado abiertamente una postura clara sobre Israel, «persisten algunas dudas y conjeturas» de que algunos círculos pudieran estar promoviendo la idea de normalizar relaciones.[13]



Maulana Ajmal Qadri: «La mayor parte de la discusión fue sobre los temas comerciales porque las empresas textiles paquistaníes son muy populares entre los israelíes y los fertilizantes israelíes y otros temas similares fueron discutidos con Israel en la década de los años 1990»



En diciembre del 2020 el canal de televisión Samaa, uno de los pocos medios de comunicación que debatió este tema, transmitió un programa sobre la normalización de relaciones con Israel, centrándose especialmente en los informes de los medios de comunicación de que el gobierno del Primer Ministro Nawaz Sharif envió al menos dos delegaciones en secreto a Israel en la década de los años 1990. El presentador del canal Samaa Ali Haider invitó al clérigo islámico Maulana Ajmal Qadri, quien reconoció ser parte de una de las delegaciones y defendió la idea del reconocimiento diplomático a Israel.[14] Maulana Ajmal Qadri, al igual que Maulana Sherani, pertenecían al JUI-F.



Siempre ha sido fácil para los comentaristas paquistaníes liberales de habla inglesa hablar favorablemente sobre Israel o contrarrestar el odio hacia los judíos en la sociedad pakistaní, pero es muy notable que los clérigos islámicos tales como Maulana Sherani y Maulana Qadri lo hagan y esto requiere de un gran coraje, ya que el antisemitismo abunda entre las masas paquistaníes. Sin embargo, sería un error pensar que los clérigos islámicos que favorecen el reconocimiento de Israel se iluminaron de la noche a la mañana.



A continuación se muestran las traducciones de extractos de la entrevista de Maulana Ajmal Qadri con el presentador de televisión Ali Haider del canal Samaa:[15]



Ali Haider: «¿Le pidió Nawaz Sharif que visitara Israel? Si es así, ¿qué agenda, qué mensaje dio, con qué objetivo fue usted enviado a Israel?»



Maulana Ajmal Qadri: «Los funcionarios de nuestra cancillería en esa época tenían este punto de vista: ¿Podemos nosotros establecer relaciones con ellos o no? Y si establecemos relaciones con ellos, ¿la dirección de todos esos intereses será a favor de Pakistán o no? Entonces, fue una especie de viaje de estudios y el inicio de relaciones».



Ali Haider: «Maulana Qadri, ¿qué parámetros le dieron? ¿Sobre la base de qué parámetros debía usted juzgar – que si los israelíes cumplieran dichos parámetros, los aceptaríamos?»



Maulana Ajmal Qadri: «Hubo muchos puntos en ello. Por ejemplo, la forma en que India es nuestro enemigo, no tenemos negocios con este país, pero Nawaz Sharif, conociendo la dirección del comercio, quería verduras y tomates, en lugar de venir vía Dubái a Pakistán, para ser importados directamente desde Amritsar [que está aquí mismo a la vuelta de la esquina]. De manera similar, tuvimos que ver si el beneficio de este comercio o estas relaciones con Israel si serían en beneficio a los intereses de Pakistán o no… »



Ali Haider: «Entonces Maulana Qadri, ¿se reunió usted con funcionarios israelíes en el lugar?» Maulana Ajmal Qadri: «Sí, con dos o tres altos funcionarios de su cancillería quienes se encontraban en el lugar; y había dos ministros de su gabinete que se encargaron de recibirnos en nuestro hotel. Y tuvimos algunas discusiones detalladas con ellos».



Ali Haider: «¿Qué temas se discutieron respecto a la probabilidad de que Pakistán acepte a Israel?»



Maulana Ajmal Qadri: «La mayor parte de la discusión fue sobre temas comerciales porque la industria textil paquistaní es muy popular entre los israelíes. Y los fertilizantes israelíes y otros asuntos similares, tales como… ellos están a la cabeza en el área de la agricultura, por lo que se discutió sobre el obtener semillas baratas y otros ítems similares, que fueron discusiones muy básicas».



Maulana Ajmal Qadri: «Así como tenemos miles de situaciones y diferencias con India, pero no obstante las aceptamos… no existe ningún problema en establecer relaciones diplomáticas con Israel»



Maulana Ajmal Qadri: «Respecto a las relaciones políticas y diplomáticas, fue decidido que si sus cimientos no dependían del establecimiento de un estado palestino, entonces sería más aceptable para los israelíes. Pero les hice comprender que a menos que un liderazgo israelí superior nos asegure respecto a la creación de un estado palestino y si no podemos obtener esa garantía, entonces no podemos llevar este proyecto hacia adelante».



Ali Haider: «Maulana Qadri, ¿qué le dijo usted a Nawaz Sharif luego de su regreso?»



Maulana Ajmal Qadri: «Esta fue mi opinión, que le di al primer ministro en dos oportunidades, una en la casa del primer ministro y la otra en su oficina, el secretariado – de que debería discutirse sobre este tema desde el foro del Parlamento paquistaní, o realizar un diálogo nacional sobre este tema. Luego de ello llegamos a un cierto nivel de decisión, porque incluso si Nawaz Sharif lo aceptare, el próximo gobierno pudiera rechazarlo…»



Ali Haider: «¿Consideró usted que debería ser aceptado luego de haber visto la situación visitando el lugar?»



Maulana Ajmal Qadri: «Si todo el Parlamento está de acuerdo, entonces yo entiendo que así como tenemos miles de situaciones y diferencias con India pero las aceptamos, muchos de nuestros problemas con ellos exigen una solución, pero a pesar de ello, no existe ningún problema en establecer relaciones diplomáticas con Israel».



Ali Haider: «¿Entonces cuál fue la respuesta de Nawaz Sharif…?»



Maulana Ajmal Qadri: «Mian sahab [Nawaz Sharif] era un individuo muy apasionado y enérgico, pero la situación política de esa época cambió repentinamente [llevando la situación a su derrocamiento en un golpe militar perpetrado en el año de 1999 por el jefe del ejército de Pakistán, el General Pervez Musharraf] y luego, este tema pasó a un segundo plano».



Ali Haider: «¿Se interesó individualmente Mian sahab [Nawaz Sharif] o hubo otros involucrados en la decisión de enviarle al lugar?»



Maulana Ajmal Qadri: «Creo que hubo algunos otros barrios y luego de discutir con ellos, se tomó esta decisión».



Tufail Ahmad es miembro principal de la Iniciativa Islamismo y Contra-radicalización en MEMRI



